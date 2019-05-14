В Богодуховском районе нашли двоих нелегальных мигрантов

14 мая 2019 г. 14:18
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, сотрудники Богодуховского отдела полиции провели комплексную отработку территории в рамках операции «Мигрант».

Так, были выявлены граждан Армении и Индии, которые жили на территории Украины без соответствующих разрешительных документов. В соответствии с законом, мужчинам грозит принудительное возвращение на родину с применением запрета относительно дальнейшего въезда на территорию государства на 3 года.

Напомним, основная цель операции «Мигрант» - предотвращение и противодействие нелегальной миграции, проверка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на территории Украины, а также осуществление превентивных мер по недопущению совершения иностранцами преступлений. 

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