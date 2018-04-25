В Богодуховском районе поймали рыбака-браконьера с поличным

В Богодуховском районе в рамках операции "Нерест" полицейские задержали за браконьерство 34-летнего местного жителя.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В сетку браконьера попали караси и окуни общим весом 5,5 кг.
24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные установили рыболовную сетку на пруду в селе Хрущевая Никитовка.
При выезде на место патрульные полицейские обнаружили мужчину, который ловил рыбу при помощи рыболовных сетей на лодке.
Сумма улова составила 272 гривны.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли.
В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол по ч. 4 ст. 85 (грубое нарушение правил рыболовства) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Нарушителю грозит штраф на сумму от 340 до 680 гривен с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.