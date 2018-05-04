В Богодуховском районе у мужчины нашли оружие и боеприпасы

04 мая 2018 г. 10:57
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Гладкоствольное ружье «ИЖ» и 57 патронов различного калибра обнаружили правоохранители во время  обыска дома 29-летнего жителя Богодуховского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По словам начальника Богодуховского отдела полиции Виктора Ширини, вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю закона грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 30 апреля завершился месячник добровольной сдачи оружия, во время которого лица, добровольно сдавшие в полицию оружие, освобождались от уголовной ответственности.

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