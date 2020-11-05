В больницах Харьковщины не хватает точек подачи кислорода

В Харькове менее половины коек в больницах, где лечат больных COVID-19, оборудованы кислородной поддержкой. Это при том, что из-за количества заболевших в больницы в основном везут тяжелобольных - кому кислород жизненно необходим. Остальные лечатся амбулаторно.

"У Хірургічному відділенні двадцять п'ятої лікарні помирає жінка... І лікарі — також безсилі. Бо в палаті немає звичайного кисню..." Пост с мольбой помочь опубликовал на Фейсбук друг Александра Воронянского. Его жену, рассказывает мужчина, госпитализировали в прошлую субботу

АЛЕКСАНДР ВОРОНЯНСКИЙ, харьковчанин

Ми розказали симптоми, ми зателефонували, і лише 4 чи 5 швидка, це вже було через тиждень, як ми телефонували перший раз. Після цього вдалось різними шляхами її шпиталізувати. Немає місць з «повідом», немає місць кисневих

Как сейчас чувствует себя жена, говорит Александр, знает только с её слов.

АЛЕКСАНДР ВОРОНЯНСКИЙ, харьковчанин

Туди неможливо проникнути, неможливо поспілкуватись з лікарями. Це один з мінусів. Я розумію, що їм там не до спілкування. Але це один з мінусів лікарень сьогодняшніх. Кисень сьогодні не подають, єдиний раз, коли подавали кисень за час, що вона в лікарні,- це в понеділок

Рядом с корпусом двадцать пятой больницы, где с сентября лечат больных COVID-19, - баллоны с кислородом. Но хватает ли больным точек доступа, узнать на месте не удалось. Ни лично, ни по телефону главному врачу общаться с родными больных и журналистами некогда

Не трогайте меня, дайте поработать

В тот же день ситуацию прокомментировали в мэрии.

Ну, я на месте, едьте

По словам Светланы Горбуновой-Рубан, заместителя мэра по гуманитарным вопросам, жене Александра Воронянского кислородная поддержка сейчас не нужна. А в самой больнице более полусотни коек для больных COVID-19 имеют кислородную поддержку.

СВЕТЛАНА ГОРБУНОВА-РУБАН, зам. Харьковского городского головы

Там присутствует нормальная сатурация. О том, что женщина получает всё неоходимой лечение. О том, что доктор её сегодня посмотрел и вчера посмотрел, никаких вопросов к ней нет. Ну, это ответственность и это усмотрение врача.

Но этого, говорит чиновница, мало. Нужно, чтобы восемьдесят процентов коек были оснащены кислородной поддержкой. Сейчас же их в Харькове - меньше половины. И если кислородные трассы прокладывают собственными силами и на средства городского бюджета, кислородных концентраторов в Украине просто нет. Хотя деньги на них в государственном бюджете нашли.

СВЕТЛАНА ГОРБУНОВА-РУБАН, зам. Харьковского городского головы

Но это те концентраторы, которые в Украину еще не поступили. Они, как говорят теперь, еще в пути. Мы уже не добавляем просто койки. Мы уже добавляем койки, которые будут оснащены кислородом. Иначе, нет смысла их просто разворачивать

Кроватей с кислородной поддержкой, считает харьковская волонтер Наталья Попова, катастрофически не хватает. Концентраторы помогут не всем, в больницах нужно ставить большие емкости с кислородом. Чтобы не падало давление в кислородных трассах.

НАТАЛЬЯ ПОПОВА, волонтёр

Концентраторы выхватить практически нереально. Ну, даже те, которые привезут, - они подходят к пациентам средней тяжести. Для более тяжелых нужен поточный кислород, от трасс. Пациентов, которые утяжеляются, которые уже нуждаются в помощи в стационаре, забирать их уже не удается. Людям дышать нужно сейчас, а им дышать негде

А Александр Воронянский ежедневно приходит под окна двадцать пятой больницы и надеется - его жена вскоре поправится.

Тем временем на Харьковщине почти каждый день - новый антирекорд по количеству заболевших. Скольким людям в ближайшее время может потребоваться кислородная поддержка, прогнозировать никто не берётся.