В больницах и учебных заведениях Харьковщины вводят усиленный противоэпидемический режим

Сегодня состоялось внеочередное заседание Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Харьковской области. Во время заседания рассмотрели перечень мер, которые уже предпринимают и должны предпринять в области для противодействия распространению коронавируса СOVID-2019. Среди них - утверждение планов перепрофилирования учреждений здравоохранения; проведение дополнительных учений для медицинского персонала; обеспечение всех учреждений здравоохранения региона медикаментами, средствами индивидуальной защиты, дезинфектантами и так далее. Заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк также поставил задачу провести дополнительные превентивные меры.

«Перевести учреждения здравоохранения на усиленный противоэпидемический режим работы, обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение внутрибольничного распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-2019. Отработать с перевозчиками вопрос о дезинфекции транспортного парка. Также этот вопрос касается коммунальных предприятий Харьковского городского совета», - отметил Михаил Черняк.

Противоэпидемические мероприятия поручили усилить также в учебных заведениях области, в частности - проводить санитарную обработку помещений и инвентаря. Особое внимание уделяют вузам, где учатся студенты-иностранцы. Департаменту науки и образования ХОГА поручили принять меры для перенесения сроков возврата в Харьковскую область на обучение иностранных студентов и организовать обучение иностранных студентов с использованием технологий дистанционного обучения.

Кроме того, в области создана «горячая линия» для оперативного информирования населения и раннего выявления симптомов, похожих на коронавирусную инфекцию. С вопросами можно звонить по номеру (057) 712-45-00.