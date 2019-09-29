В больнице Подмосковья скончался экс-президент Крыма

Первый и единственный президент Автономной Республики Крым (1994-1995) Юрий Мешков, который две недели назад после инсульта был перевезен из больницы Турции в Московскую область (РФ), скончался в воскресенье днем на 74-м году жизни, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" дочь политика Марианна Мешкова.

"Он умер", - сказала она.

За полчаса до этого Мешкова рассказала агентству, что ее отец снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Она намеревалась перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

Мешков 1 сентября перенес инсульт, приехав с женой на отдых в Турцию. Медики ввели мужчину в искусственную кому. Он был выведен из нее примерно через сутки.

Дочь экс-президента Крыма допустила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля, где Мешкову с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса.

Политика перевезли в Подмосковье 16 сентября. В ходе лечения, несмотря на воспаление легких, были заметны улучшения: он начал пытаться говорить и проявлять интерес к жизни.

Мешков, 1945 г.р. был президентом АРК c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего должность была упразднена Верховной Радой Украины. В последние годы Мешков проживал в Москве, иногда приезжал в оккупированный Крым.