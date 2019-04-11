В больнице умерла женщина, которая застряла в лифте с бригадой "скорой"

Как стало известно из сюжета ТСН, 31-летнюю женщину, которая застряла в лифте вместе с бригадой "скорой помощи" в состоянии клинической смерти, спасти не удалось.

Напомним, инцидент произошел 9 апреля. Врачи "скорой" приехавшие на вызов к тяжелой пациентке приняли решение госпитализировать ее, однако неожиданно застряли в лифте. Ремонтников пришлось ждать целых 20 минут.

Пострадавшую все-таки доставили в реанимационное отделение 13 больницы, но женщина скончалась на следующий день. Несмотря на усилия медиков, которые пытались спасти пациентку в лифте, задержка по времени, ограниченность помещения и отсутствие оборудования не позволили это сделать.

Точную причину смерти установит экспертиза.