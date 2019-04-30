В бориспольском аэропорту транслировали видео с картой Украины без Крыма

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украины без Крыма, который транслировался в международном аэропорту «Борисполь».

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, вчера, 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров аэропорта «Борисполь». Он сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым.

Факт распространения незаконного видеоконтента полицейские задокументировали.

Сейчас правоохранители опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения.

Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие из Министерства информационной политики.

Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.