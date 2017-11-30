В Боровском районе 5 лет незаконно захватывали государственный лес под застройку

В Харьковской области 5 лет действовала мошенническая схема захвата государственного леса под застройку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, по предварительным подсчетам речь идет о десятках миллионов гривен, которыми завладели мошенники. Установлено, что с 2012 года должностные лица благотворительной организации области самовольно занимали и раздавали земли, расположенные в лесу на берегу Краснооскольского водохранилища в Боровском районе.

Не имея никаких правовых оснований представители организации за деньги заключали с гражданами договоры временного пользования земельными участками. Людей, заключавших договоры с организацией, мошенники убеждали в законности сделки.

За 5 лет было незаконно захвачено около 32 га леса. В настоящее время на участках частично уничтожены деревья и размещены более полутысячи жилых и хозяйственных построек. Правоохранители разоблачили руководителя организации 29 ноября "на горячем". Он получил за очередной земельный участок 108 тысяч гривен (из расчета 1 тысяча долларов США за 0,01 га земли).Он задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В организации и дома у ее должностных лиц правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность, деньги и автомобили премиум класса.

Досудебное расследование проводится по факту самовольного занятия земельного участка, которое нанесло значительный ущерб, и мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 УК Украины).