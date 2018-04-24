В Боровском районе у местного жителя нашли боеприпасы

В Боровском районе у местного жителя нашли и изъяли 32 патрона к автомату Калашникова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина пояснил правоохранителям, что боеприпасы нашел у лесополосы в Боровском районе и решил оставить находку себе в качестве сувенира.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователем открыто производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.