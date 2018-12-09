В Боровском районе у мужчины дома нашли гранату

В полицию поступила информация о том, что 42-летний житель Боровского района Харьковской области хранит у себя дома предмет, похожий на гранату, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе проверки информации во время обыска в домовладении у жителя поселка Подвысокое полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на гранату «РГД-5», и два запала «УЗРГМ».

Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы вблизи села Подвысокое и спрятал у себя в доме без определенной цели.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.