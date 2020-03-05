В Боснии и Герцеговине выявили первые случаи коронавируса

05 марта 2020 г. 12:00
Источник: Украинская правда
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В Боснии и Герцеговине подтвердили первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом сообщило боснийское издание Klix.ba.

Случаи зафиксированы на территории Республики Сербской.

Как сообщили власти региона, заразился мужчина, который работал в Италии. Он изолирован после выявления симптомов и положительного теста на вирус.

Второй случай заражения - ребенок госпитализированного. Школа, которую посещал ребенок, эвакуирована, занятия в ней отменены. Итоги анализов жены заболевшего показали отрицательный результат на наличие вируса.

До сих пор в Боснии и Герцеговине не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, но 259 человек находятся под медицинским или эпидемиологическим надзором в качестве меры предосторожности.

Регион Западных Балкан находится в центре особого внимания из-за распространения коронавируса, крупнейшая вспышка которого зафиксирована в соседней Италии.

Итальянское правительство решило закрыть все школы и университеты в стране до середины марта из-за коронавируса и роста числа заболевших в стране.

В среду, 4 марта, количество умерших в Италии возросло до 107 человека.

 

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