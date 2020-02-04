В ботаническом саду распустились первые цветы

04 февраля 2020 г. 12:20
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Первые цветения растений зафиксировали в начале февраля в Харьковском ботаническом саду. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

Как сообщила заведующая отделом цветочно-декоративных растений ботанического сада Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Татьяна Орлова, первыми из-за аномально теплой зимы начали цвести шафраны и крокусы, представленные в коллекции ботсада.

«Это не совсем такое массовое цветение, которое мы наблюдаем в апреле. Шафраны находятся еще в бутонах, но они уже полностью окрашены, и их хорошо видно. Безусловно, это аномально, ведь шафраны цветут в основном в марте и апреле», - отметила Татьяна Орлова.

Она добавила, что также некоторые из растений ботанического сада уже показали свои маленькие стебли, и это тоже не является обычным для этого времени года. Не обошла аномально теплая погода и кусты – на рододендронах и древовидном пионе набухли почки. Ботаники надеются, что сильных морозов этой зимой уже не будет и те растения, которые должны цвести только через два месяца, – не погибнут.

Отметим, за последние дни синоптики зафиксировали в Харькове сразу два температурных рекорда. Так, в воскресенье, 2 февраля, температура воздуха в городе поднялась до 10 градусов тепла и тем самым превысила показатели 40-летней давности. А в понедельник, 3 февраля, Харьков установил еще один рекорд – дневная температура воздуха достигла 5,6 градусов тепла, что выше, чем в 2002 году, когда температура поднялась до 5 градусов тепла.

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