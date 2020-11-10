В Бразилии приостановили испытания вакцины от COVID-19 из-за смерти добровольца

В Бразилии из-за смерти добровольцев на финальном этапе приостановили испытания вакцины от коронавируса Coronavac, сообщает Bloomberg.

"Тестирование вакцины Sinovac Biotech Ltd под названием Coronavac было остановлено в Бразилии после события, которое произошло 29 октября, сообщило во вторник Агентство здравоохранения Бразилии, не оставив никаких дополнительных подробностей о том, что произошло", - пишет издание.

Напомним, один из участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca , умер в Бразилии.

Исследования прервали, пока агентство не решит, что следует его продолжать.

Институт Butantan Сан-Паулу, который сотрудничал с Sinovac для производства вакцины на местном уровне, в своем заявлении сообщил, что удивлен этим решением и изучает детали происшедшего.

Директор Димас Ковас сказал в телеинтервью, что один доброволец в ходе испытания умер, но его смерть не связана с вакциной.

Sinovac уверена в безопасности своей вакцины. Компания заявила, что глава института Butantan заверил ее, в том, что событие, вызвавшее прекращение испытания, не связано с вакциной.