В Британии нашли самого красивого сантехника - женщину

В Великобритании обнаружили "самую красивую женщину-сантехника".

Ею является 30-летняя Карли Гэйл, которая проживает в английском городе Кру, графства Чешир, пишет Lad Bible.

Подрабатывать Карли начала в возрасте 15 лет, помогая своему отцу-сантехнику.

"Он научил меня, как паять трубы, и все в таком духе. Я просила, чтобы он обучил меня этой профессии, но он отказался. Он не хотел, чтобы я шла по его стопам, поскольку это тяжелая работа", - вспоминает британка.

Позднее она поступила в ремесленное училище, где помимо нее была лишь одна девушка и 200 молодых людей.

Гэйл также отмечает, что ей довольно часто приходится сталкиваться с предвзятостью.

"Некоторые спрашивают: "А где мужчина?".

Они сомневаются, что я достаточно квалифицирована, чтобы качественно оказать услугу", - отмечает она.

Но, несмотря на то, что некоторые клиенты сомневаются в ее способностях в этой области, Карли говорит, что ее услуги пользуются большим спросом, особенно со стороны женщин, пожилых или уязвимых клиентов.

Особое внимание Гэйл привлекает к себе благодаря модельной внешности.

Однако она признается, что работа сантехника довольно грязная, и сохранить красоту ей непросто.

Тем не менее, эта работа приносит девушке немалые деньги - 36 тысяч фунтов стерлингов в год.

"Я так рада, что попала в этот бизнес. Я многому научилась и заработала приличную сумму денег. Возможно даже больше, чем большинство женщин в моем возрасте", - признается она.