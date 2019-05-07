В Британии нашли самого красивого сантехника - женщину

07 мая 2019 г. 15:00
Источник: Корреспондент.net
146 просмотров

В Великобритании обнаружили "самую красивую женщину-сантехника". 

Ею является 30-летняя Карли Гэйл, которая проживает в английском городе Кру, графства Чешир, пишет Lad Bible.

Подрабатывать Карли начала в возрасте 15 лет, помогая своему отцу-сантехнику.

"Он научил меня, как паять трубы, и все в таком духе. Я просила, чтобы он обучил меня этой профессии, но он отказался. Он не хотел, чтобы я шла по его стопам, поскольку это тяжелая работа", - вспоминает британка.

Позднее она поступила в ремесленное училище, где помимо нее была лишь одна девушка и 200 молодых людей.

Гэйл также отмечает, что ей довольно часто приходится сталкиваться с предвзятостью.

"Некоторые спрашивают: "А где мужчина?".

Они сомневаются, что я достаточно квалифицирована, чтобы качественно оказать услугу", - отмечает она.

Но, несмотря на то, что некоторые клиенты сомневаются в ее способностях в этой области, Карли говорит, что ее услуги пользуются большим спросом, особенно со стороны женщин, пожилых или уязвимых клиентов.

Особое внимание Гэйл привлекает к себе благодаря модельной внешности.

Однако она признается, что работа сантехника довольно грязная, и сохранить красоту ей непросто.

Тем не менее, эта работа приносит девушке немалые деньги - 36 тысяч фунтов стерлингов в год.

"Я так рада, что попала в этот бизнес. Я многому научилась и заработала приличную сумму денег. Возможно даже больше, чем большинство женщин в моем возрасте", - признается она.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.