В Британии письмо с "Титаника" продали за рекордную сумму

В Великобритании письмо пассажира, погибшего во время крушения британского парохода «Титаник», продали с аукциона за рекордные £126 тыс. ($166 тыс.).

Об этом сообщает ВВС.

Имя покупателя не раскрывается. По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, им стал человек из Великобритании, «собирающий знаковые исторические ценности».

Олдридж отметил, что это письмо является «одним из самых знаковых и важных предметов с «Титаника». Автором письма, написанного 13 апреля 1912 года (за день до гибели судна) был пассажир первого класса, американский бизнесмен Оскар Хольверсон.

Он и его жена Мэри возвращались из Саутгемптона в Нью-Йорк. Хольверсон погиб в кораблекрушении, его жене удалось выжить. Позднее его тело было обнаружено в водах Атлантики и доставлено в США. Само письмо лежало в сложенном виде в записной книжке бизнесмена. Рукопись доставили его матери, которая хранила письмо как семейную реликвию.

В своем письме Хольверсон описывает обстановку на пароходе, рассказывая, что «судно гигантское по размерам и выглядит как роскошный отель». В апреле 2014 года письмо с «Титаника» было продано на аукционе за £119 тыс. ($157 тыс.), оно было написано одной из пассажирок за несколько часов до кораблекрушения.

Напомним, «Титаник» спустили на воду 31 мая 1911 года. Тогда он был крупнейшим мировым судном. В ходе первого рейса 14 апреля 1912 года судно столкнулось с айсбергом в Атлантическом океане и затонуло через 2 часа 40 минут. Около 1,5 тыс. человек погибли, еще 711 человек смогли спастись.