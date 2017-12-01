В Британии призвали запретить рождественские грузовики Coca-Cola из-за вреда здоровью детей

Служба здравоохранения Великобритании (PHE) призвала местные советы и торговые центры запретить рождественские туры грузовиков Coca-Cola из-за ухудшения здоровья детей, в частности порчи зубов и ожирения.

Об этом пишет The Guardian.

"Большие бренды, которые проводят турне по стране на Рождество, чтобы рекламировать детям продукты, содержащие сахар, и увеличивать продажи, не помогают семьям делать здоровый выбор и прилагать усилия для борьбы с детским ожирением и порчей зубов", - сказал глава английской организации "Общественное здравоохранение" Дункан Селби (Duncan Selbie).

Согласно исследованиям организации, в большинстве мест, куда планируют приехать грузовики Coca-Cola к Рождеству, "зафиксировано большее количество детей с кариесом или ожирением". "Местная власть, которая рекламирует сладкие напитки таким образом, должна подумать о том, соответствует ли это интересам здоровья детей", - подчеркнул он.

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Как отмечается, к Рождеству Coca-Cola отправляет ряд фирменных грузовиков в 42 города в Англии и Шотландии. В рекламной кампании указывается, что грузовики будут "доставлять рождественское настроение по всей стране". Ожидается, что в рамках программы детям будут раздавать бесплатные напитки.