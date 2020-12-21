В Британии заявляют про новый штамм коронавируса, который может быть на 70% более заразным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса.

Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.

Сегодня чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на заседание из-за решения ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством на фоне распространения мутировавшего штамма коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

На данный момент полеты в Великобританию отменили Франция, Австрия, Нидерланды, Болгария, Германия, Ирландия, Швеция, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Сальвадор и Колумбия.

Страны-члены Европейского союза должны также встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить скоординированный ответ на вспышку в Британии.

Число случаев коронавируса в Великобритании в воскресенье выросло на 35 928, что почти вдвое больше, чем неделю назад.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок предупредил, что новый штамм вируса, который может быть на 70% более заразным, «выходит из-под контроля». Он быстро распространился в Лондоне и на юго-востоке Англии, но представители здравоохранения заявляют, что нет каких-либо доказательств того, что он более смертоносный либо будет по-другому реагировать на вакцины.