В Британии женщина-пассажир самолета вместо двери туалета открыла аварийный выход

10 июня 2019 г. 15:06
Источник: УНИАН
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Рейс из Манчестера в Исламабад пришлось отложить почти на 8 часов из-за одной женщины, которая летела данным авиарейсом.

Об этом пишет The Independent. Самолет Pakistan International Airlines уже был готов к взлету, двери закрыты и горели сигналы пристегнуть ремни безопасности.

Но одной женщине-пассажиру очень срочно захотелось в туалет.

Она встала с места, пошла в туалет... и открыла не те двери, а смежные с ними - двери аварийного выхода, которые автоматически выбрасывают надувной трап из самолета.

Где в это время был экипаж, который должен был бы находиться именно возле аварийного выхода – неизвестно.

Как сообщается, вылететь пассажирам удалось аж в 5 утра.

В авиакомпании расследуют инцидент и призывают пассажиров соблюдать инструкции по технике безопасности – чтобы больше из-за желания одного пассажира не страдали все остальные.

 

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