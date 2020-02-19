В центрах админуслуг в Харькове уже можно воспользоваться услугой «еМалятко»

19 февраля 2020 г. 13:20
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Услуга «еМалятко» доступна в режиме бета-тестирования во всех центрах предоставления административных услуг города Харькова. Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, для получения государственной услуги родители ребенка или один из них должны подать заявление о получении комплексной услуги «еМалятко» по месту рождения ребенка или месту жительства заявителя. 

Услуга объединяет восемь сервисов:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрация места проживания родившегося ребенка;
  • назначение помощи при рождении ребенка;
  • регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
  • происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение помощи многодетным семьям.

В департаменте отметили, что часть услуг обязательная: государственная регистрация рождения ребенка, происхождение родившегося ребенка и принадлежность его к гражданству Украины, поэтому эти услуги нужно заказывать в комплексе.

«В центры админуслуг обращаются родители, которые хотели бы получить комплексную услугу «еМалятко», но уже зарегистрировали рождение ребенка. Мы вынуждены отказывать, поскольку указанная услуга является базовой для предоставления других услуг в комплексе», - отмечают специалисты.

Услуга «еМалятко» предоставляется бесплатно, но за регистрацию места жительства ребенка нужно заплатить административный сбор в размере 13,60 грн, предусмотренный законодательством Украины. Местом жительства ребенка обязательно должно быть место жительства его родителей или одного из них. Обязательное условие - родители должны быть гражданами Украины.

Для оформления заявки нужно предоставить паспорт и медицинскую справку из роддома. Для получения помощи при рождении ребенка нужно знать реквизиты банковского счета, на который будут осуществляться выплаты, в формате IBAN. 

Администратор центра заполняет заявку на портале «Дія», после этого заявители (оба или один из родителей) проверяют внесенные данные и подписывают заявление в бумажном виде. Общее время приема заявления в среднем составляет до 15 минут. Со временем в Министерстве цифровой трансформации Украины планируют сделать услугу онлайн. Родители смогут подавать заявление на портале «Дія» самостоятельно, без помощи администраторов.

Виктория Китайгородская сообщила, что уже 25 семей получили в центрах админуслуг до восьми услуг по одному заявлению, а все восемь услуг - мать шестого ребенка. 
 

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