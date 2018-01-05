В центре города харьковчанин незаконно пристраивает мансарду к памятнику архитектуры

Прокуратура через суд требует отменить разрешение ГАСК на реконструкцию памятника архитектуры на улице Пушкинской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура направила в Окружной административный суд Киева исковое заявление об отмене разрешения ГАСК Украины на реконструкцию памятника архитектуры в Харькове.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, речь идет о жилом доме, расположенном на улице Пушкинской, 19, где один из харьковчан проводит незаконную реконструкцию мансардного этажа.

Дом построен в 1907 году в стиле модерн и является памятником архитектуры местного значения. Предоставляя разрешение на реконструкцию, в ГАСК не учли, что у заявителя нет соответствующего разрешения компетентного государственного органа охраны культурного наследия на проведение строительных работ на этом объекте.

"Согласно действующему законодательству полномочиями по предоставлению разрешения на проведение работ на подобных зданиях наделен Департамент градостроительства и архитектуры облгосадминистрации. Там проектную документацию на указанный памятник не согласовывали, разрешение на реконструкцию гражданину не предоставляли. Более того, после начала строительных работ Департамент несколько раз письменно требовал прекратить строительство. Однако гражданин игнорировал эти требования. Он продолжал работы, ссылаясь на то, что у него есть разрешение на реконструкцию от ГАСК, которого на самом деле недостаточно, поэтому проведение любых строительных работ является противоправным ", - рассказал Александр Фильчаков.

От такой реконструкции изменился не только внешний вид здания, но и появились трещины на стенах.

В 2017 году прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УК Украины). Сейчас досудебное расследование продолжается.