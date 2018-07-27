В центре города задержали наркосбытчика

Харьковские правоохранители разоблачили и задержали 20-летнего безработного харьковчанина, который долгое время занимался сбытом каннабиса своим знакомым во время личных встреч.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Наркотики для реализации злоумышленник заказывал через Интернет, через мессенджер.

Его задержали правоохранители 25 июля во время сбыта покупателю двух полимерных пакетов с каннабисом за 300 гривен у одного из домов по улице Сумской .

Во время личного обыска у наркосбытчика изъяли деньги, полученные за сбыт наркотиков, полимерный пакет с наркотическим средством весом около одного грамма, который парень хранил с целью последующего сбыта.

Также ранее, 5 июля работники полиции зафиксировали факт сбыта юношей пакета с каннабисом при личной встрече с покупателем, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленник задержан.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении, а также наложения ареста на его имущество.

Полицейские устанавливают преступные связи задержанного и источник снабжения наркосредств, место их приобретения для реализации и круг потребителей.