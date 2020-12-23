В центре города жители неделю сидят без газа

Виктория Кузнецова проживает в доме на углу улиц Алчевских и Свободы. Газ в нем выключили неделю назад. И с тех пор привычные бытовые дела превратились в сплошное испытание.

Виктория Кузнецова, жительница дома:

Вот у нас колонка, естественно, она сейчас не работает. Естественно, в среду вечером так, как надо покушать всем - вот индукционная печь. Мне посоветовали, потому что сказали, что меньше электричества кушает и, собственно, обычная электрическая плита. Мы вчера это всё купили сразу.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные люди без каких-либо обозначений на одежде, которые бы указывали на то, что это именно работники "Харьковгоргаза" опломбировывают трубы в подъездах многоквартирного дома. Уже постфактум жители обратились в правоохранительные органы и написали заявление. Параллельно неоднократно звонили и ездили к газовикам, требуя выяснить причину отключения газа. Впрочем, содержательного ответа, говорят, так и не получили. Сначала им обещали вернуть газоснабжения еще на прошлой неделе, но обещание так и осталось обещанием.

Татьяна Купьяк, жительница дома:

После того, как прошло двое суток, и мы так и оставались без газа, были приобретены различные приборы. Кто-то индукционные печки покупал, кто-то искал у знакомых какие-то электрические печки. У нас уходит очень много времени на приготовления пищи. У нас маленькие дети, они ходят в детсад, в школу, нужно их утром кормить.

Алена Немчинова, жительница дома:

Нет, нас никто ни о чем не предупреждал. Это было абсолютно внезапно, у нас получается, нет ни отопления в связи с этим, ни горячей воды. Вот в квартире двое маленьких деток, то есть ужасные получаются условия. Особенно учитывая, что перед новым годом. Кошмарно! Выживаем… Как бы 3 обогревателя мы попросили, с ужасом понимаем какой нам придет счет за электроэнергию.

Пресс-секретарь "Харьковгоргаза" по телефону объяснила, что об отключении они якобы предупреждали и их специалисты действительно выключили газоснабжения. По просьбе коллег, которые сейчас проводят обследование дымоходов. Задержка в возвращение заключается в том, что они могли попасть во все квартиры дома. Один из специалистов говорит, что нашел ряд нарушений.

Александр Яковенко, печник:

Для чего нужны дверки чистки для того, чтобы можно было обслужить дымоход. Её там нет, если нет дверки чистки – это грубейшие нарушение. Проверить тягу дверки чистки нужно, если канал забитый, открыть её и вытащить мусор. В 22 квартире то нет. Не было и в 20 квартире, правильно? - Мы поставили.

Как только все нарушения будут устранены – специалисты выпишут акт горгазу о том, что в дом можно возвращать газоснабжение.