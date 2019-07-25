В центре Харькова бесплатно проверяли на гепатит

Площадь Свободы, полдень. Возле мобильной амбулатории выстроилась очередь. Сегодня здесь можно сдать тест и узнать, имеет ли человек антитела к гепатиту С.

Светлана Коваленко, харьковчанка

Решила, потому что слышала, что эта болезнь не проявляется. И пришла, чтоб узнать точно. Не дай Бог. Потому что в медицинских учреждениях не предлагают вот так - иди, проверяйся

Обследование анонимное, результаты готовы через 15 минут

Павел Нартов, директор Областной клинической инфекционной больницы

Эти тесты являются экспресс-тестами. То есть они являются скрининговыми. Этот метод высокочувствительный, но его надо проверять

Павел Нартов, директор областной клинической инфекционной больницы, говорит - официальные данные заболеваемости гепатитами не отражают реальной картины. По неофициальным - этот недуг есть у 5-ти % украинцев. Если вовремя не обнаружить и не лечить, гепатиты В и С могут трансформироваться в цирроз и рак печени.

Павел Нартов, директор Областной клинической инфекционной больницы

Вирусный гепатит, вы знаете, его называют еще «мягкий убийца». Это скрытая инфекция. Почему? Вирусный гепатит он не так часто диагностируется и маскируется под маской других заболеваний

О том, что болен гепатитом С, Александр узнал случайно. Рассказывает: сдал анализы, когда поступал в ВУЗ. Преодолеть тяжелый недуг помогло правильно подобранное лечение и поддержка семьи.

Александр, харьковчанин

Мне поставили диагноз, который практически не лечится. Но мы решили рискнуть с мамой, нам терять было нечего, здоровье нужно было поправлять. И после 4 месяцев, надо было полгода подождать и сдать анализы, я сдал анализы, и он показал, что у меня резус отрицательный

Лечение гепатита - долгое и дорогостоящее, - рассказывает Константин Ключарёв. Он президент благотворительного фонда «Парус», организатора акции «Знай. Предотвращай. Тестируйся. Лечись». В этом году бесплатно лекарства в Харьковской области получат полторы тысячи человек. Это меньше трети тех, кому оно жизненно необходимы.

Константин Ключарёв президент БФ "Парус"

Государство закупило около 7 тыс. курсов по лечению гепатита С. На Харьковскую область получается 1,5 тыс. курсов. Лечение от гепатита С - в аптеках можно купить месячный курс лечения где-то за 500 долларов, лечение проходит где-то 3 месяца

Акция на площади Свободы продолжалась три час. Сдать экспресс-тесты успели около сотни людей. Во время акции прохожим раздавали информационные листовки. Там написано, где можно сдать тесты на гепатит и кто - в группе риска.