В центре Харькова иностранец вышел на одиночный пикет против предрассудков о китайском коронавирусе

Сегодня, 1 марта, в центре Харькова студент из Китая вышел на одиночный пикет.

Парень стоял возле памятника Кобзарю в саду Шевченко.

Как пишут очевидцы-пользователи соцсетей, он протестовал против предрассудков "китаец - значит коронавирус" и в поддержку больных коронавирусом.

При этом на лице у него была медицинская маска. А рядом находился стенд с информацией о коронавирусе.

"Я не вирус! Я – человек! Искоренение предрассудков! Мы – весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлее!", — было написано на стенде по-русски и по-китайски.

Фото протестующего было опубликовано в соцсетях.

Как считают в комментариях под фото пользователи соцсетей, до таких мер мужчину довела реакция окружающих на него из-за того, что он иностранец.

«Довели. Всё из-за безграмотности и ограниченности. Тоже что и со СПИДом», - пишут они.

Напомним, 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и гражданами других государств.

Его пассажиров разместили на карантин в поселке Новые Санжары в Полтавской области.

Как сообщали в ГПСУ, среди пассажиров, которых отправили на карантин в Новые Санжары, - 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Это граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля.

Приезд эвакуированных новосанжаровцы встретили крайне эмоционально: возле санатория, куда привезли людей, собралось большое количество местных жителей и других граждан. Толпа выкрикивала протестные лозунги, а затем в автобус с эвакуированными, в котором находились и дети, полетели камни и вспыхнули массовые беспорядки. По данному поводу полиция возбудила уголовные производства. Власти поселка пояснили такое поведение людей нервозностью и беспокойством от низкой информированности населения о данном заболевании.

Вскоре, 23 февраля, несколько десятков неравнодушных харьковчан организовали автопробег в поддержку эвакуированных. Он назывался «Пробег против мракобесия». Харьковчане привезли с собой в Новые Санжары различные угощения и продукты питания для эвакуированных, чтобы поддержать их во время карантина.