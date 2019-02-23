В центре Харькова - "Марш злых харьковчан" (прямая трансляция)

23 февраля 2019 г. 15:15

Под стенами Харьковского горсовета началась акция протеста против невыполнения чиновниками решения об отмене подорожания проезда в метро и городском электротранспорте.

Как сообщалось, организаторами мероприятия под названием «Марш злых харьковчан» являются активисты Харьковского антикоррупционного центра.

Активисты проводят прямую видеотрансляцию с места проведения акции.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 500 граждан.

Как сообщалось, охрану публичной безопасности и порядка будут обеспечивать 120 полицейских.

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