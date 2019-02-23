В центре Харькова - "Марш злых харьковчан" (прямая трансляция)

Под стенами Харьковского горсовета началась акция протеста против невыполнения чиновниками решения об отмене подорожания проезда в метро и городском электротранспорте.
Как сообщалось, организаторами мероприятия под названием «Марш злых харьковчан» являются активисты Харьковского антикоррупционного центра.
Активисты проводят прямую видеотрансляцию с места проведения акции.
Ожидается, что в мероприятии примут участие до 500 граждан.
Как сообщалось, охрану публичной безопасности и порядка будут обеспечивать 120 полицейских.