В центре Харькова - "Марш злых харьковчан" (прямая трансляция)

Под стенами Харьковского горсовета началась акция протеста против невыполнения чиновниками решения об отмене подорожания проезда в метро и городском электротранспорте.

Как сообщалось, организаторами мероприятия под названием «Марш злых харьковчан» являются активисты Харьковского антикоррупционного центра.

Активисты проводят прямую видеотрансляцию с места проведения акции.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 500 граждан.

Как сообщалось, охрану публичной безопасности и порядка будут обеспечивать 120 полицейских.