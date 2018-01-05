В центре Харькова массово обнимались и угощали сладостями. В Харькове прошел флешмоб "Обниму за улыбку "free hugs"

В самом центре города группа людей , что держит в руках плакаты с такими надписями, собирается около часа дня. Периодически они подходят к прохожим и обнимают их. Кто-то открывает объятия, а кто-то удивлённо пятится.

Энтузиасты-обниманцы - это участники флешмоба под названием "Новогодние обнимашки".

Дмитрий в таком флешмобе берёт участие уже четвертый раз. Уверяет, объятья делают ярче серые будни и дают заряд позитивных эмоций на год вперёд.

Дмитрий, участник флешмоба

Мне нравится в принципе обниматься, то есть я считаю, что это дарит заряд эмоций и это как- то разукрашивает серые будни. Это здорово- принимать тепло и дарить тепло. Я считаю, это круто

Большинство прохожих позитивно реагируют на просьбу молодых людей обняться,но некоторые пытаются обойти компанию с плакатами стороной.А вот тем кто соглашается на дружиские объятия , участники акции дают конфеты.

- Только что сейчас вас подошел обнял молодой человек, скажите как ощущения?

Вера Иосифовна

Очень приятно и конечно, мы аж помолодели

Женя

В наше время просто обняться на улице очень сложно

- Как вы думаете это полезно для здоровья обниматься?

Раиса

Конечно и улыбаться и веселиться, очень даже полезно

Организаторы акции убеждают-такие флешмобы нужны, чтобы распространить позитивные эмоции, ведь при такой погоде их всегда не хватает. Поделиться улыбкой и объятиями сегодня пришли около трёх десятков участников.

Дмитрий Каяфюк, организатор

Погода влияет непосредственно , обычно когда снежная погода ,не сильно холодно приходит много людей, потому что это новый год, наводнение настроение. Когда вот такая как сегодня ,что было мокро и сыро ,то люди не особо охотно вышли, но тем не менее до 30 человек собралось. Это неплохая цифра для такой погоды

Психологи участников флешмоба тоже подерживают, говорят - объятия человеку действительно нужны .И не менее восьми раз в день, а вот повод для них не имеет никакого значения. И добавляют -объятия способствуют повышению иммунитета, стимулируют нервную систему и улучшают настроение.