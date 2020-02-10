В центре Харькова митинговали предприниматели

«Save ФОП!» С такими плакатами сегодня около трехсот предпринимателей вышли на пикет против законов, которые, по их мнению, уничтожают упрощенную систему налогообложения и малый бизнес. Законы приняли в прошлом году. Они вступят в силу в несколько этапов: в этом и следующем годах. По мненнию законотворцев, они не ущемляют интересы мелких предпринимателей, а нацелены на крупный и средний бизнес, который уклоняется от налогов.

Час дня - на площадке перед облгосадминистрацией собрались несколько сотен предпринимателей. Эти люди требуют отмены законов, которые, как они считают, могут оставить их без работы. Говорят: прежде всего ожидают от государства поддержки. В то же время новая система учёта нивелируют само понятие упрощенной системы налогообложения. Оксана - предприниматель с почти десятилетним стажем. По её словам, многие из знакомых закрыли бизнес и уехали на заработки за границу.

Оксана участница пикета:

Підприємець знаходиться на межі виживання і підприємець звертається, щоб держава підтримала підприємця. Так як в інших країнах дається кредитування з низькою дуже відсотковою ставкою.

На пикет пришли и наёмные работники, которые боятся пополнить ряды безработных. Андрей - строитель. Его уже предупредили об увольнении.

Андрей участник пикета:

В них такі умови, що вони вимушені мене звільнити. Так я працював, а так практично віднімають в мене мою роботу. Треба сім’ю кормити, дітей, жити треба, але мовчати теж неможливо.

Также люди требуют отменить процедуру «кэшбека». Это когда покупателю может быть возмещена стоимость товара, если налоговая выявит нарушения при расчетной операции. По мнению пикетчиков, подобные нормы является поводом для коррупции. Эти и другие требования участники пикета записали в резолюции собрания. Её направят Президенту, премьеру и председателю Верховной Рады. Предприниматели считают, что при Главе государства должен быть создан постоянно действующий орган, который обеспечит развитие микропредпринимательства