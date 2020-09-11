В центре Харькова митинговали против переговоров с террористами

Пророссийские боевики могут зайти на украинские позиции только как военнопленные. Об этом говорят харьковчане, которые вышли на акцию протеста. Собрались вечером в четверг в центре города. Пришли с государственными флагами и плакатами "Нет капитуляции!"

Шесть вечера. Люди собираются рядом с палаткой "Все для Победы" и идут к зданию облгосадминистрации. Митинг начинают с исполнения государственного Гимна.

Среди участников акции протеста - волонтеры и ветераны войны на Востоке страны. Говорят, возмущены договоренностям Трехсторонней контактной группы о допуске на украинские позиции на Донбассе инспекторов из состава незаконных вооруженных формирований

АНАТОЛИЙ КОЗЛОВСКИЙ, участник акции

Ми зібрались з приводу ганебних, як ми вважаємо, перемовин з терористами. Ми вважаємо, зараз Україна веде перемовини з терористами. Нам якісь там Пушиліни нав'язують свої условія і так далі. Наші хлопці на Сході потребують підтримки, вони в погонах і вони не можуть висловити свою позицію. Тому ми тут, в тилу, підтримуємо їх акціями громадянського протесту

ЮРИЙ КОРСУНОВ, участник акции

Ми робимо один висновок, і у нас одна вимога. Якщо ворог заходить на нашу територію, його треба знищувати або арештовувати

Харьковчане требуют, чтобы Служба безопасности Украины разобралась, есть ли в подобных договоренностях признаки государственной измены

ЯРИНА ЧАГОВЕЦ, волонтёр

Ми зараз захищаємо свою країну. Захищаємо від російського ворога. Яким чином ми маємо допустити це? Це просто злив країни

ВАДИМ ПОЗДНЯКОВ, участник акции

Вони вирішили заспокоїти суспільство тим, що вони перенесли, там, на день, два, тиждень дану ганьбу. Ми вимагаємо, аби Зеленський не йшов на таку ганьбу. Я розумію, якщо це-таки відбудеться, на вулицю вийдуть дуже багато людей

В митинге приняли участие более двухсот человек. Порядок охраняли пятнадцать полицейских. Все прошло без нарушений.