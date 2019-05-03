В центре Харькова на три дня ограничат парковку транспорта

03 мая 2019 г. 15:01
1 просмотр

7, 8 и 9 мая на площади Конституции, спуске Соборном, улице Пушкинской, Белгородском шоссе и улице Свободы временно ограничат парковку транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с празднованием 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. 

Так, 7 мая с 7:00 до 15:00 будет запрещена парковка на пл. Конституции, от ул. Пушкинской до пр. Московского (с двух сторон), от спуска Соборного до пл. Павловской (со стороны Дворца труда) и по спуску Соборному, от ул. Квитки-Основьяненко до пл. Конституции. 

8 мая с 7:00 и до окончания мероприятия нельзя будет парковать автомобили на ул. Пушкинской - от ул. Чайковского до ул. Студенческой - и по ул. Лермонтовской - от ул. Пушкинской до дома №10.

В День победы, 9 мая, с 7:00 до 10:00 будет запрещена парковка транспорта по Белгородском шоссе в районе Мемориала Славы, и с 7:00 до 11:00 - на пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.