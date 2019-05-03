В центре Харькова на три дня ограничат парковку транспорта

7, 8 и 9 мая на площади Конституции, спуске Соборном, улице Пушкинской, Белгородском шоссе и улице Свободы временно ограничат парковку транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с празднованием 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Так, 7 мая с 7:00 до 15:00 будет запрещена парковка на пл. Конституции, от ул. Пушкинской до пр. Московского (с двух сторон), от спуска Соборного до пл. Павловской (со стороны Дворца труда) и по спуску Соборному, от ул. Квитки-Основьяненко до пл. Конституции.

8 мая с 7:00 и до окончания мероприятия нельзя будет парковать автомобили на ул. Пушкинской - от ул. Чайковского до ул. Студенческой - и по ул. Лермонтовской - от ул. Пушкинской до дома №10.

В День победы, 9 мая, с 7:00 до 10:00 будет запрещена парковка транспорта по Белгородском шоссе в районе Мемориала Славы, и с 7:00 до 11:00 - на пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.