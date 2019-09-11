В центре Харькова неизвестные испортили граффити Гамлета

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11 сентября 2019 г. 13:07
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В центре Харькова неизвестные испортили очередной стрит-арт харьковского художника Гамлета Зиньковского.

Речь идет о граффити, которое ранее на одной из стен на улице Гоголя изобразил харьковчанин: художник нарисовал самокат и подписал свой рисунок так: «Самокат – не средство перемещения, а черта характера»

На днях на творении художника неизвестные сделали дорисовки, фактически уничтожив граффити.

Увидев это, Гамлет снова взял в руки кисть и закрасил рисунок.

Фото художника во время этого занятия появилось в Сети с подписью «Художник боится критики. Как стена на Гоголя, художник возмущен. Как новое уличное искусство - диалог, быстро закрасьте, пока никто не видел».

Один из харьковчан прокомментировал происходящее так: «Гамлет нарисовал арт. Какой-то умник взял дорисовал какую-то "хр*нь" поверх. Гамлет восстановил оригинал. Что вам не так?»

Напомним, ранее в Харькове на стене дома на ул. Гоголя, 2а местные жители уничтожили рисунок Гамлета Зиньковского, закрасив его серой краской, после чего на данной стене стали появляться новые рисунки от всех желающих, включая надписи непристойного содержания.

Ранее сообщалось о том, что Гамлет нарисовал мурал на входе в отделение Укрпочты на ул. Гоголя,13.

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