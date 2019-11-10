В центре Харькова неизвестные повредили мемориальную доску генералу КГБ

В Харькове неизвестные повредили мемориальную доску Юрию Шрамко, которую на днях снова повесили на улице Свободы, 8 после ее предыдущего аккуратного демонтажа активистами «Нацдружин».

Об этом сообщается в соцсетях.

Также опубликованы соответствующие фото доски, на которых можно увидеть, что на этот раз бюст генерала Шрамко неизвестные пытались оторвать от самой доски. Сейчас бюст держится только на одном креплении.

"История с меморильной доской Шрамко продолжается", - говорится в комментарии под фото.

Напомним, доску генерал-майору, почетному гражданину Харькова и области Юрию Шрамко первый раз установили 4 ноября - на стене дома №8, где он жил с 2001 по 2009 год.

Однако доска провисела всего сутки, ее сняли представители «Нацдружин» и отнесли под стены Харьковского горсовета.

По словам активистов, поскольку Шрамко занимал должности в КГБ СССР, то установка мемориальной доски противоречит закону о декоммунизации.

8 октября доску вернули на прежнее место, однако в этот же день неизвестные облили ее зеленкой и красной краской.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом была зарегистрирована в Едином реестре правонарушений Киевского отдела полиции, по данному факту проводится проверка.

Что касаемо повреждения мемориальной доски, то в пресс-службе полиции сообщили, что по данному факту с заявлениями никто не обращался.

Информация была зарегистрирована по публикациям в сети Интернет.

На месте происшествия следственно-оперативная группа собрала материал.

Проводится проверка.

Сейчас же, по словам очевидцев, барельеф генерала КГБ с мемориальной доски исчез.