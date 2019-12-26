В центре Харькова облили зеленкой осужденного за сепаратизм антимайдановца Бородавку, пришедшего на акцию

В Харькове на акции протеста против выдачи РФ обвиняемых в кровавом теракте у Дворца спорта осужденного за сепаратизм антимайдановца Андрея Бородавку облили зеленкой.

Об этом сообщается на странице организации «Фрайкор».

"Журналист" антимайдана Андрей Бородавка решил сегодня наведаться на акцию патриотических организаций под Харьковской ОГА, но ему объяснили, что таким, как он нечего там делать, после чего его лицо изменило свой цвет", - говорится в сообщении.

Также они опубликовали фото мужчины с залитым зеленкой лицом.

Напомним, Андрей Бородавка во время Революции достоинства поддерживал деятельность Антимайдана, а затем, после ее окончания и победы Майдана, сбежал в Россию.

3 июля его задержали сотрудники СБУ в Борисполе.

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

29 июля 2016 Дзержинский райсуд Харькова Андрея Бородавку приговорили к наказанию в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Об инциденте, который произошел накануне на площади, сообщил на своей странице в Фейсбук и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Как отметил политтехнолог, также опубликовавший фото мужчины, облитого зеленкой, Бородавка работает на Шария и что “Шарий сегодня публично обратился к президенту Зеленского за наказанием для патриотов.

“Технология в общем понятна: провоцировать хайп, пока не будет достигнут необходимый результат”, – пишет Голобуцкий.

По словам политтехнолога, подобные провокации возможны только по одной причине: потому что до сих пор не принят закон об антиукраинской деятельности - с четко выписанными критериями определения людей, причастных к СМИ, связанных финансово, организационно или технически с физическими или юридическими лицами с РФ как государства- агрессора как агентов агрессора, которые работают против Украины.

«Закон об антиукраинской деятельности - это также и определенная защита самых привлеченных журналистов. Они просто будут знать, что будут действовать вне закона, если попытаются выполнять профессиональные обязанности в Украине. И это хотя бы часть из них удержит вообще от подобных демаршей, все останутся цели, живы и невредимы,» - заключил Голобуцкий.