В центре Харькова ограбили автомобилиста: подозреваемый задержан

10 января 2020 г. 13:23
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Полиция задержала иностранца, который в центре Харькова ограбил автомобилиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказали в полиции, 8 января в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Сумской и Деревянко неизвестный завладел кожаным рюкзаком 64-летнего харьковчанина. 

В сумке находилось 10 000 долларов США, 30 000 гривен и личные вещи мужчины.

Ограбление произошло, когда заявитель менял поврежденное колесо своего автомобиля. Мужчина видел, что с места преступления злоумышленник уехал на автомобиле «Toyota» черного цвета.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний гражданин Грузии. 

У мужчины правоохранители изъяли банковскую карточку и визитки потерпевшего, перчатки, металлические ножницы и 7 предметов, похожих на металлические шипы для повреждения колес автомобилей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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