В центре Харькова ограбили кафе (видео)

25 марта около 17:00 в кафе в центре Харькова двое злоумышленников похитили деньги из кассы кафе.
Первыми о происшествии сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее видео с места происшествия.
По их данным, ограбление произошло в одном из кафе «Свитер», которое расположено на улице Пушкинской.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в кафе зашли двое неизвестных мужчин, которые, отвлекая продавца, похитили из кассы деньги в сумме около 2000 гривен.
Данное событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.