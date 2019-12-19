В центре Харькова открылся Оpen Space по регистрации актов гражданского состояния

Электронная очередь, терминалы для оплаты услуг и никаких закрытых дверей. Это - Open Space для государственной регистрации актов гражданского состояния. Здесь, в частности, можно зарегистрировать ребёнка, получить повторное свидетельство в случае его потери. Такие офисы - часть реформы министерства юстиции. Их смысл в том, чтобы устранить коррупционную составляющую, а люди смогли бы получать услуги быстрее и в комфортных условиях.

Вот так, не просыпаясь, получит свой первый документ в жизни Владислав Галец. Мальчик родился 8-го декабря. Сегодня его родители, Диана и Александр, решили зарегистрировать ребёнка. Супруги Галец-Беликовы - первые клиенты офиса Оpen Space в сфере регистрации актов гражданского состояния.

Диана Беликова, мама ребёнка

Наш ребенок родился 8 декабря, а так как в декабре есть такой праздник, как день святого Николая, решили его зарегистрировать. Потому что ребенок - это чудо. Назвали Владиславом, потому что это имя ему подходит. Сначала думали другое имя, но когда увидели его, решили: Владислав - это его имя.

Олександр Галец, отец ребёнка

Долго ждал второго, маму просил, она мне его подарила. Так как сегодня, повторюсь, день святого Николая, пусть будет его покровителем, помогать по жизни

В этом Оpen Space с клиентами работают четверо специалистов.

Надежда Казаченкова, гл. специалист городского отдела государственного отдела госрегистрации актов гражданского состояния

Наш відділ надає послуги з державної реєстрації народження. Все, що стосується народження. До цього відноситься видача повторних свідоцтв про народження, витягів з державного рестра. Також ми надаємо послуги щодо реєстрації місця проживання

Открытое пространство вместо тесных кабинетов, удобные диваны для посетителей и детский уголок. Такой Оpen Space по регистрации актов гражданского состояния - второй в Харькове, рассказывает руководитель Облюста Татьяна Егорова-Луценко.

Татьяна Егорова-Луценко, начальник Харьковской юстиции

Це мінус якісь там корупційні складові, це людина звернулась до спеціаліста, і очікуючи десь там 15-20 хвилин, вона може отримати майже всі послуги в сфері реєстрації актів цивільного стану. Тут буде електронна черга, якої раніше не було, меблі, все тут нове, повністю оновлено. І дівчата виглядають як державні службовці, в сорочках біленьких

В этот Оpen Space смогут обратиться не только жители Харьковщины, но и других областей Украины.