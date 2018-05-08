На мосту в центре Харькова парень рискнул жизнью (видео)

7 мая днем харьковчане, которые гуляли на набережной в сквере «Стрелка», увидели, как парень прыгнул в с Марьинского моста в реку Лопань.

Перед прыжком мужчина снял с себя одежду, оставив только нижнее белье.

Очевидцы успели снять прыжок на видео и выложили в соцсети.

В комментариях под видео поступок молодого человека назвали бессмысленным риском и обычной глупостью.

"Эту реку сколько не чистили, люди туда бутылки кидают, мусор разный, стекло. Шутки шутками, но такие поступки могут не очень хорошо закончиться", - пишут харьковчане.