На мосту в центре Харькова парень рискнул жизнью (видео)

08 мая 2018 г. 11:20
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7 мая днем харьковчане, которые гуляли на набережной в сквере «Стрелка», увидели, как парень прыгнул в с Марьинского моста в реку Лопань.

Перед прыжком мужчина снял с себя одежду, оставив только нижнее белье.

Очевидцы успели снять прыжок на видео и выложили в соцсети.

В комментариях под видео поступок молодого человека  назвали бессмысленным риском и  обычной глупостью.

"Эту реку сколько не чистили, люди туда бутылки кидают, мусор разный, стекло. Шутки шутками, но такие поступки могут не очень хорошо закончиться", - пишут харьковчане.

 

Ебанутым нет покоя #хуевыйхарьков

Публикация от Хуевый Харьков (@h_kharkov)

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