В центре Харькова перекроют проспект

Движение транспорта по пр. Науки, на участке от ул. Новгородской до ул. Отакара Яроша, с 10:00 до 11:00 в субботу,15 июля, будет запрещено, передает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по демонтажу недостроенного аварийного здания по пр. Науки, 25-б.

На этот период движение транспорта будет организовано в объезд закрытого участка следующим образом: - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Клочковская - ул. Отакара Яроша.

Также будет запрещен выезд транспорта на пр. Науки с ул. Минской.

Кроме того, на время проведения работ, примерно на 15 минут, будет приостановлено движение троллейбусов №2, 18 по пр. Науки до ул. Новгородской по направлению к Алексеевке и до ул. Отакара Яроша по направлению к центру.