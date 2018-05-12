В центре Харькова по улицам ходил полураздетый ребенок

По улицам в центре Харькова ходил полураздетый 6-летний мальчик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, 11 мая родители оставили ребенка дома под присмотром пожилой бабушки.

Пока пенсионерка отвлеклась, мальчик вышел на улицу и около часа бродил по городу.

Патрульные полицейские нашли и привезли ребенка в Киевский отдел полиции.

В отношении отца ребенка правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мальчика в удовлетворительном состоянии вернули домой.