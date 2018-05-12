В центре Харькова по улицам ходил полураздетый ребенок

По улицам в центре Харькова ходил полураздетый 6-летний мальчик.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как выяснили правоохранители, 11 мая родители оставили ребенка дома под присмотром пожилой бабушки.
Пока пенсионерка отвлеклась, мальчик вышел на улицу и около часа бродил по городу.
Патрульные полицейские нашли и привезли ребенка в Киевский отдел полиции.
В отношении отца ребенка правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Мальчика в удовлетворительном состоянии вернули домой.