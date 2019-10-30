В центре Харькова появились контейнеры с пакетами для уборки за собаками: что думают их владельцы

В центральных районах Харькова недавно появились контейнеры с пакетами для уборки за четверолапыми. Пакеты в контейнерах имеются не только бумажные, но и обычный пластик.

У Любови четыре собаки, и когда она выгуливает их, неподалеку от собственного дома, обязательно убирает за каждой из них. Для уборки использует бумажные пакеты и картонные лопатки, которые недавно появились на улицах города в специальных контейнерах.

Любовь Орехова, владелица четырех собак

Бумажными намного сложнее убирать ,но абсолютно комфортно, нормально.Пластиковые ,ну полиэтиленовые, просто людям привычнее.

А вот Екатерина, владелица таксы, не использует бумажные пакеты, пользуется полиэтиленовыми, да еще и теми, что берет из дома. Говорит, что ей так удобнее.

Екатерина Борисовна, владелица собаки

Пакеты очень неудобные. Ну, потому что он узкий. И как им? Под попу ставить? Он маленький и неудобный.

Контейнеры с пакетами для уборки за собаками были установлены, в первую очередь, чтобы сделать город чище, и инициаторы проекта-КП "Центр обращения с животными" пошли на уступки тем, кто привык пользоваться полиэтиленовыми пакетами, положив в контейнер как бумажные, так и пластиковые.

Но говоря о последних, зоозащитники отмечают, что использование пластика, возможно, и приукрасит город, но если учесть на будущее, то только ухудшит и без того проблемное состояние окружающей среды, причинив ущерб экологии .Ведь полиэтилен, который и так является одной из самых больших угроз планеты, вместе с экскрементами собак - бомба замедленного действия.

Марина Суркова, вице-президент ассоциации зоозащитных организаций Украины

Небезпечно це проникненням в ґрунтові води, насамперед. Те ж саме, що і інші відходи, крім цього, в екскрементах тварин можуть бути яйця гельмінтів, наприклад. Тому слід прибирати за своїми тваринами і слід належним чином це утилізували.

Впрочем выбирать - пластик или бумага - приходится только владельцам собак, которые живут в центре, до спальных районов Харькова инициатива с контейнерами для уборки не добралась. Поэтому собачьи экскременты там можно встретить на школьных стадионах, на тротуарах, пешеходных дорожках и даже на детских площадках.