 

В центре Харькова прогуливалась лиса: зоолог рассказала, как себя вести при встрече с пушистым хищником

22 октября 2019 г. 19:23
Автор: Алина Москаленко
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Это видео появилось в соцсетях накануне и стало своеобразным хитом - лесной хищник свободно гуляет почти в центре Харькова, на улице Молочной. Но появление такой гостьи в мегаполисе, говорят зоологи, не уникальное явление, время от времени лисы заходят в города.

Елена Хомичова, главный зоолог Фельдман Экопарка

Дело в том, что у нас Харьков находиться в лесостепной зоне, и часть города построена на том месте, где были изначально леса. То есть это естественная среда обитания лис была застроена людьми. Поэтому часть нашего города входит в естественное место обитания диких животных

Также зоолог отметила, что появление диких животных в городе обусловлено ​​рядом других причин. Чаще всего лисы заходят в город случайно, реже - в поисках пищи. Также влияет на появление лис большое количество свалок, которые не всегда вовремя убираются.

Главное, говорит Хомичова, что нужно знать людям - то, что лиса на людей не нападает, если, конечно, речь не идет о самозащите. Поэтому зоолог говорит, что ни в коем случае нельзя трогать животное, пытаться ее погладить или поймать. Нужно немедленно сообщить зоозащитников или МЧС.

К опасностям, обусловленным появлением в месте лис, относятся инфекции и болезни. В частности - бешенство. Животное, имеющее этот недуг, определить не сложно. Оно имеет болезненный вид, походка его неуверенная, а шерсть - тусклая и выпадает клоками.

На более поздней стадии болезни лиса почти не понимает, куда идет, слабо реагирует на то, что творится вокруг нее.

Напомним, что в этом году это уже не первый случай появления рыжих гостей в городе. Ранее в Харькове лисы были замечены на Алексеевке, Салтовке, в районе гидропарка, на улице Деревянко, в районе сквера «Стрелка» и в парке Горького.

 

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