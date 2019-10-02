В центре Харькова проходит акция «Нет капитуляции!»: на митинг вышли сотни человек

В Харькове на площади Свободы проходит акция «Нет капитуляции!».

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя соответствующие фото с места событий.

Началась акция в 17:00 возле волонтерской палатки «Все для победы».

В акции протеста принимают участие как активисты политических партий и общественных организаций "ВО "Свобода", "Демократична сокира", "Национальный корпус", "Традиции и порядок", так и патриотически настроенные граждане.

Протестующие держат в руках плакаты, на которых написано: "Не прокатит!", "Нет капитуляции Украины! Формула путинмайера - это вранье!", "Легализация оккупации?" и другое.

Участники пикета протестуют против договоренностей, достигнутых в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник и планов руководства Украины реализовать так называемую «формулу Штайнмайера».

Также участники акции призывают украинские власти не изменять доверию своих граждан.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в митинге участвуют 300 человек.

Для обеспечения охраны общественного порядка на мероприятии задействовано 40 сотрудников полиции.

Напомним, первый раз в Харькове по поводу протеста против подписания формулы Штайнмайера Украиной акция прошла вчера, 1 октября, под стенами Управления СБУ.