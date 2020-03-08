В центре Харькова проходит праздничный марш (видео)

В центре Харькова, сегодня, 8 марта, в честь Международного женского дня проходит Марш женской солидарности.

На главной площади города в центре, возле станции метро «Университет», собрались около 500 участниц.

Они выступают за равные права женщин во всем мире.

Женщины держат у руках плакаты, на которых написано: «Свобода, равенство, сестринство», «Место женщины – везде!».

Как сообщалось ранее, в связи с шествием на его время движение автомобильного транспорта по улице Сумской перекрыто.

Сейчас участницы шествия двинулись колонной по Сумской вниз, на площадь Конституции.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, охрану общественного порядка во время шествия обеспечивают около 500 сотрудников полиции.

Видеотрансляция с места событий опубликована в соцсетях.