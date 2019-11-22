В центре Харькова пройдет крестный ход в память жертв Голодомора, движение перекроют

23 ноября с 12:30 до 13:30 будет запрещено движение транспорта на пл. Конституции, ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Маяковского, ул. Маяковского, на участке от ул. Сумской до ул. Алчевских.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением традиционного траурного Крестного хода в рамках мероприятий по чествованию памяти жертв голодоморов и политических репрессий 1932-1933 годов.

На этот период некоторые автобусы изменят свои маршруты так:

(при движении в сторону ул. Ярослава Мудрого) №20э, 78э, 119э, 202э, 217э: пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Мироносицкая - ул. Веснина - ул. Сумская и далее по маршруту;

(при движении в сторону пл. Свободы) №65э, 296э: ул. Сумская - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пл. Свободы и далее по маршруту.

Также с 12:45 до 13:15 23 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пр. Независимости до парка им. Горького. В связи с этим, троллейбус №2 будет ходить так:

- часть маршрута: пр. Победы - пр. Людвика Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости – ст. м. «Госпром»;

- часть маршрута: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - парк им. Горького.