"Имена Сандормоха": в Харькове почтят память жертв сталинских репрессий

Сегодня, 5 августа, на площади Свободы в Харькове состоится всемирная памятная акция "Имена Сандормоха" , посвященная годовщине массовых расстрелов в урочище Садормох.

Об этом сообщает общественная организация ИнфоЦентр Харьков в Фейсбук.

Харьковчане будут вспоминать жертв, павших в результате сталинских репрессий в 1937 году.

«Читаем списки "Имена Сандормоха". Это список лиц, репрессированных в Украине, а также украинцев, репрессированных за ее пределами, которые отбывали наказание в Соловках и были расстреляны в период 27 октября - 4 ноября 1937 в урочище Сандармох, - говорится в сообщении.

Напомним, массовый расстрел репрессированных в урочище Сандармох был частью Большого сталинского террора. 5 августа 1937 вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «Об антисоветских элементах». Началось массовое уничтожение людей, которых советская власть определила «врагами народа» - ученых, художников, инженеров, военных.

Акция состоится в палатке "Все для победы".

Начало – в 18:00.

«Приходите все, кого это не оставляет равнодушным. Это всемирная акция», - сказано в сообщении.