В центре Харькова вопреки карантину работал ресторан: открыто уголовное дело

В Шевченковском районе Харькова выявлены нарушения карантина одним из ресторанов, который расположен на улице Культуры.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 апреля в ходе мониторинга сети Интернет было обнаружено видео, на котором видно, что в заведении общественного питания есть посетители.

По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства правонарушения.