В центре Харькова взрывают здание старого элеватора (прямая трансляция)

Сегодня в центре Харькова в районе ЮЖД взрывают задние строго заброшенного элеватора.

Как сообщалось, в связи с этим движение по прилегающим улицам - Евгения Котляра, на участке от улицы Чеботарской до улицы Большой Панасовской запрещено и перекрыто.

Элеватор на этом месте находился еще в дореволюционный период и был разрушен во времена Второй Мировой войны.

В последние годы один из корпусов здания – причем самый аварийный - облюбовали руферы.

Харьковчане пришли посмотреть и запечатлеть подрыв элеватора на фото и видео.

На месте событий собралось очень много людей.

В 14 часов 04 минуты раздался первый взрыв, и клубы рыже-серого дыма поплыли к проезжей части.

Когда дым рассеялся, возле дороги образовалась большая куча обломков кирпича, но здание рухнуло не полностью - рухнула коробка, остов остался.

Люди не раходятся, ждут следующего взрыва, однако коммунальщики ничего не комментируют.

