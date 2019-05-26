В центре Харькова задержали грабителя с поличным

26 мая 2019 г. 11:46
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В Харькове задержали «на горячем» мужчину, который ограбил прохожего.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, злоумышленника 23 мая задержали прокурор и следователь.

«Пили кофе с товарищем на площади Архитекторов и вдруг услышали крики: «Держите, ловите его! Помогите!». Один мужчина быстро бежал по улице, другой его догонял. Мы решили остановить беглеца и выяснить, что произошло», - рассказал прокурор Харьковской местной прокуратуры №2  Руслан Чуб.

Мужчина, который преследовал беглеца, рассказал, что тот его ограбил. 

На место происшествия вызвали полицию. 

Выяснилось, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи и сейчас находится под судебным следствием за 7 эпизодов краж. 

При себе у злоумышленника правоохранители обнаружили не только вещи потерпевшего, но и кошелек с проездными документами ученика 9-го класса.

Кроме того выяснилось, что злоумышленник похитил прямо из кассы «копицентра» почти 8 тысяч гривен.

Задержанному было объявлено подозрение по ст. 186 УК Украины (грабеж). 

Учитывая повторность преступлений, при избрании меры пресечения злоумышленнику прокуратура будет настаивать на содержании его под стражей, отметили в ведомстве.

 

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