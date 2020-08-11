В центре Харькова задержали наркосбытчика

В Харькове полицейские задержали мужчину за сбыт наркотического вещества.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник по улице Мироносицкой за 200 гривен продал каннабис покупателю.

Факт сбыта зафиксировали полицейские в рамках открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины уголовного производства.

В ходе обыска квартиры 60-летнего злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли растительное вещество зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии, а также две бутылки с наслоением вещества коричневого цвета и семена.

Изъятое отправили на экспертизу.

Задержаннному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.