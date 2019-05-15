В центре Харькова "заминировали" учебное учреждение

Минирование радиотехнического колледжа, который расположен на улице Сумской, второй день подряд срывает учебный процесс. Сообщение о заложенной взрывчатке полиция получила около 10 утра. Студенты узнали о тревожном сообщении как раз когда были на перерыве. А некоторые только пришли в колледж, но так и не попали в здание.

Никита, студент I курса:

Второй раз уже, вчера было то же самое и сегодня. Второй день подряд, типа бомба, но на самом деле ничего нет.

Сергей, студент II курса:

Сейчас нас не пускают. Нам сказали, что в 1:15 пара может быть проведена – четвертая, последняя. Но если её не будет, то мы можем быть свободны.

Преподавательница учебного заведения также не верит в минирование, однако сильно возмущена, что кто-то играется, а людям эти игры портят график работы.

Наталья Явтушенко, преподавательница колледжа:

Я сидела в кабинете, услышала, что дети просто выходят и что надо выйти, это уже второй раз. Как и все нормальные люди, к этому относятся резко отрицательно. Вносит суматоху, и всё равно план, который нужно выполнить, будем выполнять.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты взрывотехнического управления полиции. Из помещения эвакуировали до тысячи человек и проверили более 7000 квадратных метров и прилегающую территорию. Правоохранители сообщают: ни одно подобное сообщение, поступавшее сначала на электронные ящики учреждений, а впоследствии в полицию - не подтвердилось. Псевдоминирования в Харькове продолжаются уже почти месяц.